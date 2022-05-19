19 Mayıs iki yılın ardından coşkuyla kutlanıyor Kurtuluşa giden yolun ilk adımı
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'de iki yıllık koronavirüs pandemisi arasının ardından bugün coşkuyla kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş yolcuğu Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurdu. Bu günü kutluyor, bu toprakları vatan yapan Atatürk’ü anıyoruz.
16 Mayıs 1919 günü İstanbul’dan kalkan Bandırma Vapuru, 19 Mayıs günü Samsun’a ulaştı. Mustafa Kemal’in kurtuluşa doğru attığı bu ilk adım, ülkeyi “tam bağımsızlığa”, Türk milletini “cumhuriyete” kavuşturdu.
Yıl 1918… Dünyayı kasıp kavuran Birinci Dünya Savaşı bitmiş, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması hemen ertesi gün yürürlüğe girmiştir. İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri Enver, Talat ve Cemal paşalar, Dr. Nazım, Bahaettin Şakir bir Alman gemisine binerek 1 Kasım günü İstanbul'dan ayrılmıştır. Padişah Vahdettin 5 Kasım'da orduyu terhis eden kararnameyi imzalamış, 10 Kasım1918'den itibaren ülke parça parça işgal edilmeye başlanmıştır
. İstanbul Dolmabahçe Sarayı önlerine demir atan 22 İngiliz, 12 Fransız, 17 İtalyan ve 4 Yunan gemisinden oluşan birleşik donanmadan çıkan askerler adım adım işgale girişmiştir. Türk ordusu ve Meclis-i Mebusan 21 Aralık 1918 günü tatil edilmiştir.
Geldikleri gibi giderler
Memlekette vaziyet böyleyken, Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması nedeniyle 11 Kasım'da İstanbul'a gitmek üzere Adana'dan trene bindi. Haydarpaşa Tren Garı'na inip karşıya geçmek için kendini bekleyen Kartal feribotuna bindi.