19 Mayıs iki yılın ardından coşkuyla kutlanıyor Kurtuluşa giden yolun ilk adımı

Yıl 1918… Dünyayı kasıp kavuran Birinci Dünya Savaşı bitmiş, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması hemen ertesi gün yürürlüğe girmiştir. İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri Enver, Talat ve Cemal paşalar, Dr. Nazım, Bahaettin Şakir bir Alman gemisine binerek 1 Kasım günü İstanbul'dan ayrılmıştır. Padişah Vahdettin 5 Kasım'da orduyu terhis eden kararnameyi imzalamış, 10 Kasım1918'den itibaren ülke parça parça işgal edilmeye başlanmıştır