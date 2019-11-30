+18 videoları olay olmuştu Solmaz Çiros düğüne şarkıcı olarak gitti kalça dansı yaptı
Evleneceksen Gel programı ile tanınan gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğüne kalça dansıyla damga vurdu.
Bir döneme damga vuran izdivaç programlarından biri olan Evleneceksen Gel'de çıkıp ünlenen gelin adayı Solmaz Çiros, o dönem programda yaptığı danslarıyla adından söz ettiyordu şimdilerde ise sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Katıldığı izdivaç programının ardından şarkıcılığa soyunan Solmaz Çiros, önce şarkıcı olarak katıldığı düğüne kalça dansıyla damga vurdu ardından da o dansını sosyal medya hesabında paylaşarak Instagram'a damga vurdu.
Programda aradığı aşkı bulup evlenemeyen Solmaz Çiros, sosyal medya hesabından geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve paylaşımları olay yaratmaya başladı.
Yarışmadan sonra aldığı kilolarla da dikkat çeken Solmaz, şarkıcı olarak katıldığı bir düğünde yaptığı kalça dansıyla düğüne gelen davetlileri de şaşkına çevirdi.