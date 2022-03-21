17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında ölü bulundu! Katil eski nişanlının itirafı kan dondurdu

Teyzesi çığlık çığlığa anlatmıştı

Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alırken, "Kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktı. Daha sonra eski nişanlısı Taner Bektaş, Nuray'ı arayarak son bir kez konuşmak istediğini söylemiş. Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışmış. Arkadaşı da bu duruma şahit. 'Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın ya da seni öldürürüm' diye Nuray'ı tehdit etmiş. Nuray'ı zorla otele götürüyor. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" demişti.