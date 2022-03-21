17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında ölü bulundu! Katil eski nişanlının itirafı kan dondurdu
ANTALYA’da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in katil zanlısı eski nişanlısı Taner Bektaş (30) ifadesinde her şeyi itiraf etti. Katil Nişanlı Bektaş ifadesinde, “Kıskanıp boğdum” dediği öğrenildi.
Ocak 2020'de annesinin kuzeni B.K.'nın cinsel istismarına maruz kalan 17 yaşındaki Nuray Demir, Antalya'da bir otel odasında temizlik görevlileri tarafından ölü olarak bulundu. Soruşturma sonunda katil bulundu ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Nuray'ın cenazesini adli tıptan teslim alan teyzesinin çığlık çığlığa anlattığı her şey gerçek çıktı. Katilin itirafları kan dondurdu.
Korkunç olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Demir'in (17) odasını temizlemek için içeri giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü.
İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis, Nuray Demir’in eski nişanlısı Taner Bektaş'ı gözaltına aldı. Nuray'ın cenazesi memleketi Konya'nın Beyşehir İlçesi Hüyük mahallesinde toprağa verildi.
Teyzesi çığlık çığlığa anlatmıştı
Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alırken, "Kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktı. Daha sonra eski nişanlısı Taner Bektaş, Nuray'ı arayarak son bir kez konuşmak istediğini söylemiş. Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışmış. Arkadaşı da bu duruma şahit. 'Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın ya da seni öldürürüm' diye Nuray'ı tehdit etmiş. Nuray'ı zorla otele götürüyor. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" demişti.