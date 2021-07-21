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17 yaş büyük aşkı olmadan soluğu tatilde aldı! Maraşlı Aşk 101 yıldızı Alina Boz nefes kesti

17 yaş büyük aşkı olmadan soluğu tatilde aldı! Maraşlı Aşk 101 yıldızı Alina Boz nefes kesti

Son olarak Aşk 101 ve Maraşlı'da rol alan Alina Boz, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

17 yaş büyük aşkı olmadan soluğu tatilde aldı! Maraşlı Aşk 101 yıldızı Alina Boz nefes kesti

Maraşlı dizisinde Mahur Türel karakteriyle büyük ses getiren 23 yaşındaki Alina Boz, Bodrum tatiline devam ediyor. Güzel oyuncunun yanında bu kez 17 yaş büyük sevgilisi Mithatcan Özer yoktu.

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17 yaş büyük aşkı olmadan soluğu tatilde aldı! Maraşlı Aşk 101 yıldızı Alina Boz nefes kesti

Boz, Gizem Karaca ve İlayda Alişan ile restoranda yemek yedi.

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17 yaş büyük aşkı olmadan soluğu tatilde aldı! Maraşlı Aşk 101 yıldızı Alina Boz nefes kesti

Genç güzel daha sonra serinlemek için soluğu denizde aldı.

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17 yaş büyük aşkı olmadan soluğu tatilde aldı! Maraşlı Aşk 101 yıldızı Alina Boz nefes kesti

Bir arkadaşının bebeği ile denizde saatlerce oynayan Alina Boz, güzelliğiyle plajdaki tüm bakışları üzerinde topladı.

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