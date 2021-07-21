17 yaş büyük aşkı olmadan soluğu tatilde aldı! Maraşlı Aşk 101 yıldızı Alina Boz nefes kesti
Son olarak Aşk 101 ve Maraşlı'da rol alan Alina Boz, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
Maraşlı dizisinde Mahur Türel karakteriyle büyük ses getiren 23 yaşındaki Alina Boz, Bodrum tatiline devam ediyor. Güzel oyuncunun yanında bu kez 17 yaş büyük sevgilisi Mithatcan Özer yoktu.
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Boz, Gizem Karaca ve İlayda Alişan ile restoranda yemek yedi.
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Genç güzel daha sonra serinlemek için soluğu denizde aldı.
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Bir arkadaşının bebeği ile denizde saatlerce oynayan Alina Boz, güzelliğiyle plajdaki tüm bakışları üzerinde topladı.
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