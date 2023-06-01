16 yıllık dükkanı depremde yıkılmıştı! Terkedilen nöbet kulübesini ekmek teknesine çevirdi
Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde 16 yıllık berber dükkanı yıkılan Sedat Çay, bir süre önce taşınan polis merkezinin nöbet kulübesini ekmek teknesine çevirdi. Kapısı, elektriği ve suyu bulunmayan kulübede ekmeğini kazanan Çay, yeni işletmesine geçeceği günü bekliyor.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla yıkım Hatay’da yaşandı. Kent merkezi kadar ilçelerin de ağır hasar aldığı depremde vatandaşlar, devletin yardımlarının yanında kendi imkanlarıyla da hayata tutunmaya çalışıyor.
Hassa ilçesinde 33 yıldır berberlik yapan 46 yaşındaki Sedat Çay’ın iş yeri de depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Doğup büyüdüğü toprakları terketmeyen Çay, kendini toparladıktan sonra müşterilerinin isteği üzerine çadırlara ve evlerin bahçelerine tıraşa gitti.
Yeni iş yeri için de başvuru yapan Çay, mahallesinden bir süre önce taşınan polis merkezinin nöbet kulübesinin ayakta olduğunu gördü. Aklına burayı iş yeri yapmak gelen Çay, temizlik ve bakımın ardından koltuğu ve malzemelerini kulübeye getirdi.
Çay, kapısı, elektriği ve suyu olmasa da müşterilerinin ihtiyaçlarını burada gidermenin mutluluğunu yaşıyor. Tabela olarak ise kulübenin duvarına sprey boya ile 'berber' yazıldığı görüldü.