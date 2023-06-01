16 yıllık dükkanı depremde yıkılmıştı! Terkedilen nöbet kulübesini ekmek teknesine çevirdi

Yeni iş yeri için de başvuru yapan Çay, mahallesinden bir süre önce taşınan polis merkezinin nöbet kulübesinin ayakta olduğunu gördü. Aklına burayı iş yeri yapmak gelen Çay, temizlik ve bakımın ardından koltuğu ve malzemelerini kulübeye getirdi.