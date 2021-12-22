16 şehirde okullar bir gün tatil edildi! İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede okullar 22 Aralık Çarşamba günü (bugün) tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil edildi. İşte valilikler tarafından okulların tatil edildiği illerin tam listesi...
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları eğitime ara verdirmeye devam ediyor. Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 16 şehrin valiliği okullarda eğitime bir günlük ara verdi. Bazı illerde kar tatili böylece 3. gününe girmiş oldu. Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?.. İşte Valiliklerin açıkladığı okulların tatil olduğu il ve ilçelerin tam listesi...
Bitlis'te 3 ilçede okullar tatil edildi
Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi. Üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Konya'da 3 ilçede okullar tatil edildi
Konya'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi. Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
Ordu'nun iki ilçesinde okullar tatil edildi
Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, okulların tatil edildiği ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.