16 şehirde okullar bir gün tatil edildi! İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları eğitime ara verdirmeye devam ediyor. Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 16 şehrin valiliği okullarda eğitime bir günlük ara verdi. Bazı illerde kar tatili böylece 3. gününe girmiş oldu. Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?.. İşte Valiliklerin açıkladığı okulların tatil olduğu il ve ilçelerin tam listesi...