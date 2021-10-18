150 metre tırmanıp topladı! Kilosu 1000 TL: Cumhurbaşkanı Erdoğan için topladı
BATMAN'da dağlık bölgede zorlukları göze alıp kaya oluklarına tırmanan ve kaya balı toplayan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 150 metre tırmanıp bal topladı.
Gercüş ilçesi Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında dağlık bölgedeki uçurumların oluklarındaki kaya balı, bölge halkının ölümü göze alarak yaptığı tırmanışın ardından sofralardaki yerini alıyor.
Hobi olarak arıcılık yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, topladığı balı yakın çevresine verdikten sonra geri kalanı da kilosunu bin TL'den satıyor.
Yıldız, son tırmanışında balı topladıktan sonra Türk bayrağını kaya 150 metre yüksekliğine kayalık alana astı.
Koruyucu elbiseleri giyerek tırmanış yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, şifalı olduğunu söylediği kaya balını bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için topladığını belirtti.