15 yıldır satılamadı! 22 milyonluk tarihi bina yangında küle döndü: Alevler geceyi aydınlattı!
ANTALYA’da satılık ilanı bulunan tarihi bina alev alev yandı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın 2 saatte söndürülürken, mahalle muhtarı ise evin 15 yıldır satılamadığını belirterek, tarihi evlerin satışının uzamasına isyan etti.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi Sokak'ta yer alan 2 katlı kullanılmayan ahşap ve kerpiç evde çıktı.
Alınan bilgiye göre, 15 yıldır satılamayan ve 22 milyon bedelle halen satışta olan tarihi evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evin kerpiç ve ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
Sokağın dar olmasından dolayı ise ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı. Uzun hortumlar çeken ekipler, yangın 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü.