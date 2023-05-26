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15 yıldır satılamadı! 22 milyonluk tarihi bina yangında küle döndü: Alevler geceyi aydınlattı!

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15 yıldır satılamadı! 22 milyonluk tarihi bina yangında küle döndü: Alevler geceyi aydınlattı!

ANTALYA’da satılık ilanı bulunan tarihi bina alev alev yandı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın 2 saatte söndürülürken, mahalle muhtarı ise evin 15 yıldır satılamadığını belirterek, tarihi evlerin satışının uzamasına isyan etti.

15 yıldır satılamadı! 22 milyonluk tarihi bina yangında küle döndü: Alevler geceyi aydınlattı!

Yangın, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi Sokak'ta yer alan 2 katlı kullanılmayan ahşap ve kerpiç evde çıktı. 

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15 yıldır satılamadı! 22 milyonluk tarihi bina yangında küle döndü: Alevler geceyi aydınlattı!

Alınan bilgiye göre, 15 yıldır satılamayan ve 22 milyon bedelle halen satışta olan tarihi evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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15 yıldır satılamadı! 22 milyonluk tarihi bina yangında küle döndü: Alevler geceyi aydınlattı!

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evin kerpiç ve ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede tüm binayı sardı. 

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15 yıldır satılamadı! 22 milyonluk tarihi bina yangında küle döndü: Alevler geceyi aydınlattı!

Sokağın dar olmasından dolayı ise ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı. Uzun hortumlar çeken ekipler, yangın 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

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