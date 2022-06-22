15 yaşındaki fenomenin milyonluk arabaları şok etti!
2019 yılında YouTube hesabı açan ve bir anda fenomen haline gelen 15 yaşındaki Donlad Dougher serveti ile birçok kişiyi kıskandırıyor.
3 sene önce açtığı YouTube hesabı sayesinde kısa sürede büyük bir servet sahibi olan 15 yaşındaki sosyal medya fenomeni Dougher, sahip olduğu araçları sosyal medya hesabında sergiledi.
Henüz 18 yaşını doldurmaması sebebiyle sahip olduğu gelirin ailesinin denetiminde olan genç fenomen, yaptığı içerikler sayesinde aylık yaklaşık 20 bin sterlin para kazanıyor.
Fiyatları dudak uçuklattı
Yaşam,moda ve arabalara dair sosyal medya kanalı üzerinden içerik üreten Dougher, 600 bin takipçisini düzenli olarak videolarla selamlıyor. Instagram ve TikTok üzerinden yüz binlerce takipçisi bulunan Dougher, arabaları sürmek için sabırsızlandığını ve filosunu genişletmek için yeni adımlar atacağını söyledi.
İşte koleksiyonun en lüks arabaları