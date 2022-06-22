15 yaşındaki fenomenin milyonluk arabaları şok etti!

Fiyatları dudak uçuklattı

Yaşam,moda ve arabalara dair sosyal medya kanalı üzerinden içerik üreten Dougher, 600 bin takipçisini düzenli olarak videolarla selamlıyor. Instagram ve TikTok üzerinden yüz binlerce takipçisi bulunan Dougher, arabaları sürmek için sabırsızlandığını ve filosunu genişletmek için yeni adımlar atacağını söyledi.