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15 yaşındaki fenomenin milyonluk arabaları şok etti!

15 yaşındaki fenomenin milyonluk arabaları şok etti!

2019 yılında YouTube hesabı açan ve bir anda fenomen haline gelen 15 yaşındaki Donlad Dougher serveti ile birçok kişiyi kıskandırıyor.

15 yaşındaki fenomenin milyonluk arabaları şok etti!

3 sene önce açtığı YouTube hesabı sayesinde kısa sürede büyük bir servet sahibi olan 15 yaşındaki sosyal medya fenomeni Dougher, sahip olduğu araçları sosyal medya hesabında sergiledi.

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15 yaşındaki fenomenin milyonluk arabaları şok etti!

Henüz 18 yaşını doldurmaması sebebiyle sahip olduğu gelirin ailesinin denetiminde olan genç fenomen, yaptığı içerikler sayesinde aylık yaklaşık 20 bin sterlin para kazanıyor.

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15 yaşındaki fenomenin milyonluk arabaları şok etti!

Fiyatları dudak uçuklattı

Yaşam,moda ve arabalara dair sosyal medya kanalı üzerinden içerik üreten Dougher, 600 bin takipçisini düzenli olarak videolarla selamlıyor. Instagram ve TikTok üzerinden yüz binlerce takipçisi bulunan Dougher, arabaları sürmek için sabırsızlandığını ve filosunu genişletmek için yeni adımlar atacağını söyledi.

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15 yaşındaki fenomenin milyonluk arabaları şok etti!

İşte koleksiyonun en lüks arabaları

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