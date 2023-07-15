15 Temmuz'da Erdoğan'ı hedef almışlardı: 120 merminin isabet ettiği otelde izler hala duruyor! İşte o gee yaşananlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izlere 7 yıldır hiç dokunulmazken, oteldeki tahribat darbecilerin gözünün ne denli döndüğünü gözler önüne seriyor
Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY mensubu bir grubun 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimi sırasında, Marmaris ilçesinde saldırdıkları 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı ve şehit edilen koruması Mehmet Çetin’in odası tarihin izlerini taşıyor.
Otel yönetimi tarafından kapatılan ve müşteriye verilmeyerek olduğu gibi muhafaza edilen 2 oda da hain darbe girişiminin izleri aradan 7 yıl geçmesine rağmen halen daha tazeliğini korurken, 120 merminin isabet ettiği oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Muharebe Arama Kurtarma (MAK), Özel Kuvvetler ve Su altı Taarruz (SAT) birimlerinde yuvalanan örgüt üyelerinin iştiraki ile suikast timi kurularak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alındı.
Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden ağır silahlar ve mühimmat yüklü iki 'Cougar' ve bir 'Sikorsky' tipi helikopterle Darbe girişiminin gerçekleştiği saatlerde havalanan suikast timi, hain emellerini gerçekleştirmek için Marmaris'e geldi.