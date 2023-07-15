15 Temmuz'da Erdoğan'ı hedef almışlardı: 120 merminin isabet ettiği otelde izler hala duruyor! İşte o gee yaşananlar...

Otel yönetimi tarafından kapatılan ve müşteriye verilmeyerek olduğu gibi muhafaza edilen 2 oda da hain darbe girişiminin izleri aradan 7 yıl geçmesine rağmen halen daha tazeliğini korurken, 120 merminin isabet ettiği oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor.