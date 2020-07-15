15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretler başladı dualar okundu

38 kilometre yürüyerek 8 saat 16 dakikada makama vardığını belirten Gümüş, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü bundan 4 yıl önce içimize girerek, kendisini gizleyerek, bizi kendi silahımızla, tankımızla, uçağımızla vurmaya, bölmeye, parçalamaya çalıştı. Ama beceremediler. Türk Halkının aklını ölçemediler. Çünkü Türk halkı zekidir, çalışkandır." dedi.