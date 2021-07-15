15 Temmuz filmi vizyonda! 'Şafak Vakti' başrolü Erkan Petekkaya: Ağladık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaptığı demokrasi çağrısı ve camilerden okunan salaların da aktarıldığı filmde, darbeci teröristlerin acımasızlığı ve ellerinde bayraktan başka bir şey olmayan vatandaşlara ateş açtıkları görüntülere de yer veriliyor.