15 Temmuz filmi vizyonda! 'Şafak Vakti' başrolü Erkan Petekkaya: Ağladık!
15 Temmuz 2016 darbe girişimini konu alan “15/07 Şafak Vakti” filmi bugün vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, filmi çekerken de izlerken de ağladıklarını anlattı.
15 Temmuz 2016 akşamı, FETÖ terör örgütü mensuplarının kalkıştığı darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan 15/07 Şafak Vakti filmi, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaptığı demokrasi çağrısı ve camilerden okunan salaların da aktarıldığı filmde, darbeci teröristlerin acımasızlığı ve ellerinde bayraktan başka bir şey olmayan vatandaşlara ateş açtıkları görüntülere de yer veriliyor.
Filmin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, Aslıhan Karalar ve Baran Bölükbaşı Hürriyet'e filmle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o röportajdan çarpıcı kesitlerle, 15 Temmuz 'Şafak Vakti' filminin detayları:
Erkan Bey, “15/07 Şafak Vakti” projesi size ilk sunulduğunda neler hissettiniz?
Erkan Petekkaya: Senaryosu geldi, okudum ve çok etkilendim. Biliyorsunuz 15 Temmuz, Cumhuriyet tarihinde ülkemizin başına gelmiş en beter olaylardan biri. Belki de en beteri.