14 yıl önce trafik kazası geçirmişti ! Komadayken başını oynattı ve...

2005 yılında Bir trafik kazası geçiren ve 14 yıldır komada olan Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra ailesine umut verdi. Kuzeni Prens Halid Bin Talal’ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu.