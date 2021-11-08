14 yaşındaki kızını kiralık tetikçi kız tutup vurdurdu! Eşine gözdağı vermek istemiş

Şüpheliler saklandığı bağ evine yapılan baskında yakalandı

Olayın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Çalışmalarda, çevredeki görgü tanıkları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden araştırmalar yapılırken, yaralı M.E. ve annesi ile yapılan görüşmede, eski eşi A.E’den kendisi ve kızının sürekli ölüm tehdidi aldığını, bununla ilgili uzaklaştırma kararı aldıklarını, kızını eski eşinin azmettirdiği birinin vurduğunu beyan etti. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak’ta bulunan A.E’nin iki katlı bağ evine operasyon düzenledi.