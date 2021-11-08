14 yaşındaki kızını kiralık tetikçi kız tutup vurdurdu! Eşine gözdağı vermek istemiş
KONYA'da kafede 14 yaşındaki kızı vuran, polisi görünce ateş edip yoldan geçen yaşlı adamı yaralayan şüpheli kız ile azmettirici olan yaralı kızın öz babası ve yardım eden şahıs saklandıkları bağ evine yapılan baskında yakalandı. Kızı ve yaşlı adamı yaralayan şüpheli kızın, saldırıyı yapmadan kıyafet değiştirip, yüzünü kapattığı da belirlendi
Konya’da kafede oturan 14 yaşındaki kızı vuran, kaçarken de polise ateş açması sonucu yoldan kaçan bir vatandaşı ayağından yaralayan kız yakalandı. Kızın azmettiricisi 14 yaşındaki yaralı kızın öz babası çıkarken, yardım eden şahıs ile birlikte tutuklandı. Silahlı saldırının arkasından, boşanmak üzere olduğu eski eşine gözdağı vermek isteyen küçük kızın öz babası çıktı.
Olay, 6 Kasım Cumartesi günü merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan 14 yaşındaki M.E. isimli kız, kafeye gelen başka bir kızın silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli kız, M.E’yi bacağından yaraladıktan sonra kaçarken, silah seslerini duyarak olay yerine gelen yakındaki polis ekiplerini karşısında görünce rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yoldan geçen 72 yaşındaki Mustafa Ö. de ayağından yaralandı.
Şüpheli, Nalçacı Caddesi üzerindeki plakasının sahte olduğu anlaşılan bir hafif ticari araçta bekleyen şahısla birlikte olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan M.E, kafe yakınındaki özel hastaneye giderken, ayağından yaralanan Mustafa Ö. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheliler saklandığı bağ evine yapılan baskında yakalandı
Olayın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Çalışmalarda, çevredeki görgü tanıkları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden araştırmalar yapılırken, yaralı M.E. ve annesi ile yapılan görüşmede, eski eşi A.E’den kendisi ve kızının sürekli ölüm tehdidi aldığını, bununla ilgili uzaklaştırma kararı aldıklarını, kızını eski eşinin azmettirdiği birinin vurduğunu beyan etti. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak’ta bulunan A.E’nin iki katlı bağ evine operasyon düzenledi.