14 yaş yasa teklifi kıyameti kopardı! Gökhan Özoğuz Berna Laçin isyan etti
14 yaşında cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının kendilerinden 15 yaş büyük istismarcı ile evlendirilmesini öngören kanun teklifi ortalığı ayağa kaldırdı. Bu gerçekleşirse cinsel istismarı yapan kişi evlendiği taktirde ceza almayacak.
Çocuğun cinsel istismarı suçu konusunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi, hukukçular ve toplumun birçok kesiminin büyük tepkisini topladı. Söz konusu teklifin çocuk istismarcılarına affın önünü açacağını savunan hukukçular, sosyal medya üzerinden #çocukistismarınınaffıolmaz başlığı altında gündem oluşturarak tepkilerini dile getirdi. Söz konusu teklif medyaya sızarken henüz TBMM'ye sunulmuş değil.
Teklif edilen kanun maddesi şöyle:
– Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen Türk Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki suç bakımından;
– 10 Nisan 2020 tarihi itibariyle mağdur ile failin evlenmiş olması, suçun işlendiği tarihte failin başka biriyle evli olmaması
– Mağdurun şikayetinin bulunmaması, suçun işlendiği tarihte mağdurun 14 yaşına girmiş olması,
– Mağdur ile fail arasında 15 yıldan fazla yaş farkının bulunmaması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda mahkemece yargılamaya devam olunarak hüküm kırılır ve mahkumiyet halinde cezanın infazının ertelenmesine karar verilir.
– İnfaz aşamasında olan hükümler bakımından da bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra uyarınca infazın ertelenmesine karar verilmesi halinde mahkumiyete bağlı hak yoksunlukları uygulanmaz.”
Twitter'da yasa teklifine tepki olarak #çocukistismarınınaffıolmaz etiketi açıldı ve tt listesinde üst sıralara yerleşti. Tepki gösterenler arasında yer alan Nurgül Yeşilçay, haklı isyanını şu sözlerle ifade etti:
''Çocuk ve evlilik kelimeleri yan yana gelemez!!! Çocukların cinsel istismarına neden olan kişilere getirilecek af, toplumun mahvına sebep olur!!!''
Siyasi yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Özoğuz da bu yasa teklifine sessiz kalmadı. Özoğuz, şunları yazdı:
''Bunun konusu bile geçtiğinde insanın boğazı düğümleniyor. Çocuğu olan kişiler bir kere düşünsünler LÜTFEN Bir gün başlarına gelirse ne hissederler, ne yaparlar diye!''