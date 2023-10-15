14 il için sarı kodlu alarm! Bu tarihe dikkat sıcaklıklar aniden düşecek, donacağız!

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu ve Güney Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.