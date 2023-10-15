14 il için sarı kodlu alarm! Bu tarihe dikkat sıcaklıklar aniden düşecek, donacağız!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Etkili olan sağanak yağışla birlikte sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekildi. Uzmanlar yeni hafta için ne diyor?
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu ve Güney Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sıcaklık düşüyor
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta içi sıcaklıkların düşeceğini açıkladı. Şen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün pazar Akdeniz Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağış var. Yarın Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağış var. Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek hafta sonu tekrar yükselecek. Haftaya Salı Çarşamba soğuk Cuma Cumartesi sıcak.