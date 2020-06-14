13 yaşında beyin pili takılan Pelin Köroğlu 16 yıldır böyle yaşıyor

Henüz 11 yaşındayken soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı olarak beyninde apse gelişen Pelin Köroğlu (28), 2003 yılında iki kez beyin ameliyatı geçirdi. Apsesi temizlendi ama beynindeki hasar nedeniyle sol tarafında şiddetli titreme ve kasılmalar başladı. Sol eliyle bardak dahi tutamayan, uyurken kolunu bacaklarının arasına sıkıştırmak zorunda kalan Pelin’e ilaçlar da fayda etmeyince 2 yıl sonra beyin pili takıldı. O günden bu yana tam 6 kez pili değiştirilen Pelin Köroğlu, dördüncü pilini hatıra olarak saklıyor. Türkiye’de beyin pili takılan ilk çocuk hasta olan Pelin’e, ailesi ve arkadaşları da ‘pilli bebek’ diye hitap ediyor.