12 yıldır Kocaeli'nde bekliyorlar! Milli servet çürüyor: Sayıları 1500'ü aştı

"Motosiklet sahipleri motosikletinin peşine düşmüyor" diyen Bostan "Bu motosiklet bizimde yerimizi işgal ediyor. Bu durumun bir an önce bir açıklığa kavuşması gerekiyor. Ayrıca bu araçlar bizim otoparkımıza trafik ekipleri tarafından bağlanırken 6 ay sonunda satışa çıkarılabilecek şekilde men ediliyor. Bunlar men tutaklarında yazılmış ve beyan edilmiştir" ifadelerini kullandı.