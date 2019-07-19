12 İsrailli gencin iğrençliğine bakın! Turiste tecavüz edip kameraya çekmişler
GÜNEY Kıbrıs'ın dünyaca ünlü eğlence merkezi Ayia Napa'da 19 yaşındaki bir İngiliz turiste tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 12 İsrailli turist mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların, İngiliz turistle birlikte oldukları anı cep telefonlarıyla çektikleri belirtildi.
Güney Kıbrıs ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe neden olan olay Salı gecesi meydana geldi. Adı açıklanmayan İngiliz turist, Çarşamba günü polise giderek 'İsrailli turistlerin tecavüzüne uğradığı' şikâyetinde bulundu.
Rum medyasının fazla yer vermediği olayı, İsrail medyası gündeme getirdi. İsrail medyasında çıkan haberlere göre; 'tecavüz suçlaması yapılan' 12 kişiden 2'si 16 ile 17 yaşları arasında.
Otelde ilişkiye girdiler: Habere göre; 12 kişilik grup, askere gitmeden önce kutlama yapmak amacıyla Ayia Napa'ya geldi. İsrailli turistlerin bir eğlence mekânında eğlenirken, 19 yaşındaki turist kızla tanıştığı ifade edilen haberlerde, 'kadının kendi rızası ile otelde birlikte olduğu' iddialarına yer verildi.
''Anne ben hiçbir şey yapmadım'': Gözaltına alınanlardan birinin annesini aradığı ve 'Anne ben hiçbir şey yapmadım' dediğini aktaran İsrail medyası, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğine dikkat çekti. Gençlerin avukatı Yaniv Habari de, 'çocukların durumları iyi' açıklaması yaptı.