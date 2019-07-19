12 İsrailli gencin iğrençliğine bakın! Turiste tecavüz edip kameraya çekmişler

''Anne ben hiçbir şey yapmadım'': Gözaltına alınanlardan birinin annesini aradığı ve 'Anne ben hiçbir şey yapmadım' dediğini aktaran İsrail medyası, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğine dikkat çekti. Gençlerin avukatı Yaniv Habari de, 'çocukların durumları iyi' açıklaması yaptı.