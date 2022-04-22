11 yıl sonra karar çıktı! Tecavüz ve cinsel ilişki iddiası: Cesetleri poşete sarılı halde bulunmuştu
BALIKESİR’in Savaştepe ilçesinde 23 Mart 2006 tarihinde evlerinden okula gitmek için çıkan Büşra ve Tuğçe isimli kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı.
Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.
Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra S.Y., A.Y., Y.E., A.Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.
DNA örnekleri: Ailelerin itirazları ve DNA örneklerinin başka bir kuruma yaptırılmasının ardından serbest bırakılan zanlılardan 2’si 7 Haziran’daki duruşmada yeniden tutuklanmıştı.
Karar çıktı: Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada karar çıktı. Tuğçe ve Büşra isimli iki kuzenin öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıklar için ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası çıkarken daha sonra bu ceza iyi hal indiriminden dolayı ikişer kez müebbet hapis cezasına çevrildi.