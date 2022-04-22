11 yıl sonra karar çıktı! Tecavüz ve cinsel ilişki iddiası: Cesetleri poşete sarılı halde bulunmuştu

Karar çıktı: Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada karar çıktı. Tuğçe ve Büşra isimli iki kuzenin öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıklar için ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası çıkarken daha sonra bu ceza iyi hal indiriminden dolayı ikişer kez müebbet hapis cezasına çevrildi.