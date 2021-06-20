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11 yıl sonra cenaze itirafını duyan inanamadı! Aşk-ı Memnu Beşir'in son hali şaşırttı

11 yıl sonra cenaze itirafını duyan inanamadı! Aşk-ı Memnu Beşir'in son hali şaşırttı

2008-2010 yılları arasında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Beşir' karakteriyle tanınan Baran Akbulut yıllar sonra yaptığı itirafla olay oldu.

11 yıl sonra cenaze itirafını duyan inanamadı! Aşk-ı Memnu Beşir'in son hali şaşırttı

Tüm zamanların en sevilen dizisi “Aşk-ı Memnu”nun ilk bölümü 2008 yılında Kanal D’de yayınlandı. Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan dizi, sadece iki sezon ekranda kaldı. 2010 yılındaki finaliyse Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ikinci yapımı oldu. 

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11 yıl sonra cenaze itirafını duyan inanamadı! Aşk-ı Memnu Beşir'in son hali şaşırttı

Dizi onlarca ülkeye ihraç edildi ve tekrarları hâlâ seyircisini ekrana çekmeyi başarıyor. Ziyagil Yalısı’ndaki en kilit rollerden Beşir’i canlandıran Baran Akbulut, Hürriyet'e konuştu. 

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11 yıl sonra cenaze itirafını duyan inanamadı! Aşk-ı Memnu Beşir'in son hali şaşırttı

Baran Akbulut, İTÜ’de Makine Mühendisliği bölümünden oyunculuğa giden yolu "En başından beri oyuncu olacağımı biliyordum. Ama fen lisesi vesaire derken üniversite sınavında son tercih olarak yazdığım İTÜ Makine Mühendisliği’ni kazandım ve kaydoldum." sözleriyle anlattı. 

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11 yıl sonra cenaze itirafını duyan inanamadı! Aşk-ı Memnu Beşir'in son hali şaşırttı

Okulu bırakma sürecini Akbulut "İTÜ’nün tiyatro toplulukları çok aktifti, onlara dahil olmuştum. Orada eğleniyordum ama ‘Madem oyuncu olacağım, ne işim var burada’ diye de düşünmeye başladım. Yol yakınken ikinci sene okulu bıraktım." diyerek ifade etti. 

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