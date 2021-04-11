11 yıl sonra bir ilk! İbrahim Tatlıses İbo Show'da duyurdu
Uğradığı saldırının ardından 9 yıl sonra ekranlara İbo Show'la dönen İbrahim Tatlıses, bir ilke imza atacak.
Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırının ardından dokuz yıl sonra İbo Show ile ekranlara döndü. Star TV ekranlarında program sunan Tatlıses, dün akşam 21. bölümüyle ekranlara geldi.
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İbo Show'un yeni bölümünde Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin konuk oldu.
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Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show'da unutulmaz bir geceye yaşandı.
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İbo Show'un bitiminde 22. bölümün fragmanı yayınlandı. Fragmandaki detay Tatlıses hayranlarını şaşırttı.
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