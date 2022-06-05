11 yıl önce gittiği berber hayatını kararttı! Kaşı da saçı da çıkmıyor..

Oğlunun bir buçuk yaşına kadar saçı, kaşı ve kirpiği olduğunu belirten anne Şerife Halil, “Eşim o zaman oğlumuzu berbere götürmüştü. Bir ay sonra saçları bir anda dökülmeye ve kelleşmeye başladı. Eşim Salih Halil, oğlumuzu Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürdü. Doktorlar saç köklerinin öldüğünü ve vücudun kabul etmediğini söylediler. Saç nakli yapılabileceğini ancak çocuk daha küçük olduğu için yapılmamasının daha doğru olacağını belirttiler. Koray okulda başarılı bir öğrenciydi, dersleri çok iyiydi. Ancak arkadaşları alay ettiği için eve ağlayarak geliyordu ve okula gitmek istemiyordu. Biz de bu duruma çok üzülüp bir çözüm yolu arayışına girdik. Bu süreçte Kuşadası Belediyesi’ne ulaştık ve hemen yetkili merciler bizimle iletişime geçti. Başkanımız Ömer Günel evimize kadar gelip bizimle ilgilendi. Verdiği sözde durup bize özel araç tahsis ederek İstanbul’da oğlumun tedavi görmesini sağladı. Yüreğimizde yeniden bir umut oluştu, inşallah çocuğumuz saçlarına yeniden kavuşacak” diyerek Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

“İnşallah saçlarıma kavuşacağım”

Saçlarına kavuşacak olmanın hayalinin bile kendisini mutlu ettiğini belirterek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür eden Koray Halil, arkadaşlarına da seslenerek kendisi gibi saç sorunu olan kişilerle alay edilmemesini istedi.