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11. kattan atlayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11. kattan atlayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ADANA'da 13 yaşındaki kız çocuğu, yaşadığı apartmanın 11. katındaki yangın merdiveninden aşağı atladı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11. kattan atlayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası küçükken ayrılan M.A.F. (13), bir süre önce annesini koronadan kaybedince babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Akşam saatlerinde babasıyla kaldığı apartmanın 11’inci katındaki yangın merdivenine çıkan kız çocuğu, kendisini aşağı bıraktı. 

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11. kattan atlayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çığlık sesleri duyan vatandaşlar, kızın düştüğünü görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kızı özel bir hastaneye kaldırdı. 

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11. kattan atlayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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11. kattan atlayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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