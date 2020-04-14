107 yaşındaki Havahan nine koronavirüsü yendi! Yaşadıklarını anlattı

"En iyi tedavi, izolasyon, evde kalmak"

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bu pandemiden etkilenen ülke olduğunu belirterek, şu anda mevcut tedavi yöntemleriyle bu hastalıkla mücadele ettiklerini söyledi.