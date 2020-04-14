107 yaşındaki Havahan nine koronavirüsü yendi! Yaşadıklarını anlattı
İSTANBUL Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, alkışlarla taburcu edildi.
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, taburcu edildi. Havahan Nine, "Hastane iyi, adamları iyi. Maşallah. Herkese söyleyeceğim" dedi. Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit ise ""Hastamızı evinde de izolasyon koşullarına uyması şartıyla taburcu ediyoruz. En iyi tedavi 'izolasyon, evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak.' Korunma tedbirlerine dikkat etmek önemli" uyarısı yaptı.
Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle bir hafta önce hastaneye başvuran Havahan Karadeniz'e yapılan testler sonucunda koronavirüs tespit edildi. Tedavi altına alınan Havahan Karadeniz, hastalığı yenerek taburcu edildi.
Karadeniz'i hastaneden, torununun torunu Melih Çırağ almaya geldi. Havahan Karadeniz, hastaneden tedavisinde görev alan personel tarafından alkışlarla uğurlandı.
"En iyi tedavi, izolasyon, evde kalmak"
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bu pandemiden etkilenen ülke olduğunu belirterek, şu anda mevcut tedavi yöntemleriyle bu hastalıkla mücadele ettiklerini söyledi.