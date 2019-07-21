105 ülkeye ihraç edildi 3000 noktada isimleri var! Dünyaya pazarlıyorlar

ÜRETİMİN TAMAMINA YAKIN İHRAÇ EDİLİYOR

Firmanın başarı hikâyesini anlatan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Şöhret Pakiş, “1976 yılında kurulmuş bir firma. Bugün sukaydırakları, su parkları, tasarım, mühendislik üretim ve montajında bir dünya lideri. Bu başarısının arkasında Ar-Ge’ye, inancı ve çok çalışması var. Yüzde yüz Türk sermayeli bir firma. Kendi içerisinde yüzde 100 oluşturduğu bir değerin hemen hemen tamamını da dışarıya ihraç eden bir firma. Bir Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından bir tanesiyiz. Burası aynı zamanda bir AR-GE merkezi. 54 Ar-Ge mühendisi çalışıyor bünyemizde. Aynı zamanda bir Turquality firmasıyız. Bununla da gurur duyuyoruz. Türkiye’nin markalarından biri” dedi.