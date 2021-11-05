100 bin TL kazandı! Aksaray'da 14 taneyle başladı hem yetiştiriyor hem de satıyor

Yaşadıklarını anlatan Yalvaç, "Bu destekten komşularım sayesinde yararlandım. 14 koyunla, başladığım hayvan yetiştiriciliğinde şu an 150 hayvanım var. İşimi seviyorum, üretimim devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 120 kuzu yetiştirdim." dedi.