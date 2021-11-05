100 bin TL kazandı! Aksaray'da 14 taneyle başladı hem yetiştiriyor hem de satıyor
AKSARAY'ın Eskil ilçesinde 3 yıl önce 14 koyunla besiciliğe başlayan Ahmet Yalvaç (35), mart ayında aldığı destek kredisiyle koyun sayısını 150'ye çıkarttı.
Eskil ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Ahmet Yalvaç, çiftçilik yaparak geçimini sağlarken 3 yıl önce küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı.
Evinin yanındaki ağılda 14 koyun yetiştiren Yalvaç, geçen mart ayında 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesinden destek almak için valiliğe başvurdu. Ardından aldığı 120 bin lirayla 135 koyun alarak koyun sayısını yükseltti.
Koyunlardan elde ettiği süt ve kuzuları satarak geçimini sağlamaya başlayan Yalvaç, işlere tek başına yetişemeyince çoban çalıştırmaya başladı.
Yaşadıklarını anlatan Yalvaç, "Bu destekten komşularım sayesinde yararlandım. 14 koyunla, başladığım hayvan yetiştiriciliğinde şu an 150 hayvanım var. İşimi seviyorum, üretimim devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 120 kuzu yetiştirdim." dedi.