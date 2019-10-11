100 bin kişinin hesabını ele geçirdiler! Dikkat aralarında siz de olabilirsiniz
Bankaların resmi internet sitelerinin birebir kopyasını tasarlayıp, siteden işlem yapmaya çalışan 100 bin kişinin banka hesabı bilgilerini ele geçirerek, yaklaşık 2 milyon TL değerinde vurgun yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan banka hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde gelen ihbarları sonrasında harekete geçti.
Hacker’lar tasarlıyor
Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, vatandaşların paralarını bulunduğu bankaların resmi internet siteleri yerine, ‘Hacker’lar tarafından tasarlanan sahte siteler üzerinden hesap yaptığını tespit etti.
Bankaların resmi internet sitelerinin birebir kopyası
Ekipler tarafından yapılan incelemelerde ‘Hacker’ların Türkiye’de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarladıkları tespit edildi.
Sosyal medyadan ilgi çekici reklamlarla vatandaşları bu sitelere yönlendirdiğini ve siteden işlem yapan vatandaşların kimlik bilgileri üzerinden hesaplarındaki paraları çaldıkları belirlendi.