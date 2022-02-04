10 milyon dolarlık ödül! TV'ler yayınlarını kesti: Helikopterden yapılan Arapça anons ortaya çıktı
Televizyonların yayınlarını kesmesine yol açan saldırı haberi beklendiği gibi dünyada ilk haber. Washington Post terör örgütü DEAŞ'ın 'hayalet' liderinin bir geri dönüş planlarken köşeye sıkıştırıldığını yazdı, CNN International Türkiye sınırının sıfır noktasındaki operasyonu canlı izleyen ABD liderinin gerildiği anları sayfasına taşıdı. The Telegraph ise 'cüretkar' operasyon sırasında Black Hawk helikopterlerinden anons yapıldığını bildiriyor.
Perşembe gününün ilk saatlerinde uluslararası haber ajanslarının 'acil' koduyla dünyaya duyurduğu ABD özel kuvvetlerinin Türkiye-Suriye sınırındaki operasyonunun detayları akşam saatlerinde netleşti, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü bizzat Başkan Joe Biden tarafından açıklandı.
Yardımcısı ve diğer güvenlik ekibiyle sınırdaki Atme'de gerçekleşen operasyonu canlı izleyen ABD lideri Biden, katil sürüsünün başındaki El Kureyşi'nin kendisini havaya uçurduğu bilgisini verdi. Uluslararası ajanslar, helikopterle iniş yapan özel kuvvetler askerlerinin baskın yaptığı evden gün içinde çok sayıda fotoğraf servis etti. Fotoğraflarda üç katlı evin çöktüğü ve bazı odaların kan gölüne döndüğü göze çarptı.
Dünyayı sarsan operasyon sırasında bir ABD helikopteri zorunlu iniş yaptı. Askerlerin yaralanmadan ayrıldığı helikopter daha sonra ABD'ye ait insansız hava aracından ateşlenen füzeyle imha edildi.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, operasyonun ardından ABD ordusunun aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tüm müttefiklerine bilgi verdiğini söyledi. Yetkili, Hacı Abdullah veya Profesör olarak bilinen El Kureyşi'nin öldürülmesini bir kilometre taşı olarak tanımladı.