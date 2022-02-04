10 milyon dolarlık ödül! TV'ler yayınlarını kesti: Helikopterden yapılan Arapça anons ortaya çıktı

Yardımcısı ve diğer güvenlik ekibiyle sınırdaki Atme'de gerçekleşen operasyonu canlı izleyen ABD lideri Biden, katil sürüsünün başındaki El Kureyşi'nin kendisini havaya uçurduğu bilgisini verdi. Uluslararası ajanslar, helikopterle iniş yapan özel kuvvetler askerlerinin baskın yaptığı evden gün içinde çok sayıda fotoğraf servis etti. Fotoğraflarda üç katlı evin çöktüğü ve bazı odaların kan gölüne döndüğü göze çarptı.