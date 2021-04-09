10 kişiden 6'sı bu hatayı yapıyor! Sakın bunları kullanmayın
İNGİLTERE'de yapılan bir araştırma toplumumun büyük kısmının dijital hesaplarının güvende olmadığını ortaya koydu.
İngiltere'deki Ulusal Siber Güvenlik Servisi kullanıcıların şifrelerine yönelik yeni çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Yapılan çalışmanın sonuçları birçok insanı şaşkına çevirdi.
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BBC'de yer alan bilgilere göre toplumun yüzde 60'ı tahmin edilebilir şifreler kullanıyor.
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Servisin bulgularına göre insanların yüzde 15'i şifre olarak evcil hayvanının adını kullanıyor.
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Yüzde 13 bir aile üyesinin adını kullanırken yüzde 12 ise önemli bir tarih seçiyor.
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