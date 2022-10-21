10 günlük evli çift yolda başıboş gezen taya çarptı ikisi de yoğun bakımda

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan çifte ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, tay ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.