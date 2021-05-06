10 bin TL'ye satılıyor araba bile teklif ediyorlar! İzmir'e yurtdışından sipariş yağıyor
İZMİR'de bir kasap dükkanında satılan etin fiyatını duyanlar şaşkına döndü.
Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde kasaplık yapan Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey, dükkanlarında bulunan etlerin hazırlanışı biçimi ve fiyatları dikkat çekiyor. Birçok et çeşidi bulunan kasap dükkanında en dikkat çekici olan ürün ise kilosu bin 200 dolara satılan ve Japon ırkı ‘wagyu’ cinsi sığırından elde edilen ‘kobe’ eti.
Alınan embriyolar sayesinde Türkiye’de de yetiştirilebilen bu sığır, yetiştirilme koşulları ve pahalılığıyla ön plana çıkıyor. Özel karışım yemlerle ve uygun hava koşullarında büyütülen sığırların eti ise yetiştirilme aşamasında olduğu gibi meşakkatli bir işlemden geçiyor.
Özel 15 çeşit baharatımız var: Etlerin geçtiği işlemlerden bahseden Kasap Bedirhan Günbey, “Burada etlerimizi kaya tuzunda 40 ila 60 gün arasında dinlendiriyoruz. Buradaki dinlendirme amacımız etin pişirme seviyesini en az seviyeye indirmek. Burada kendimize özel 15 çeşit baharatımız var." diye konuştu.
1,5 dakikada pişiriliyor: "Eti önce baharatlarla beraber dövüyoruz" diyen Günbey "Daha sonra tereyağına bandırıp kaya tuzuna sürtüyoruz. Etlerimizi güzelce marine edip lezzetimize lezzet katıyoruz. Etlerimizi döküm tavayı kızdırdıktan sonra iki yanını da bir buçuk dakika pişiriyoruz ve yemeye hazır hale geliyor” ifadelerini kullandı.