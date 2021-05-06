10 bin TL'ye satılıyor araba bile teklif ediyorlar! İzmir'e yurtdışından sipariş yağıyor

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde kasaplık yapan Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey, dükkanlarında bulunan etlerin hazırlanışı biçimi ve fiyatları dikkat çekiyor. Birçok et çeşidi bulunan kasap dükkanında en dikkat çekici olan ürün ise kilosu bin 200 dolara satılan ve Japon ırkı ‘wagyu’ cinsi sığırından elde edilen ‘kobe’ eti.