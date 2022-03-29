1 yılda ancak üretiliyor Türkiye'de sadece 2 yerden çıkıyor Kocaeli'ne sipariş yağıyor

Muadili sadece 2 ülkede var: Taşın dünyadaki muadilleri ise yalnızca Malta ve Mısır’da bulunabiliyor. Dünyanın pek çok farklı ülkesindeki tarihi kilise ve camilerde kullanılan taş, motif konusundaki verimliliğiyle ön plana çıkıyor.