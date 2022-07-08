BIST 2.426
DOLAR 17,31
EURO 17,60
ALTIN 969,76

1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor! Vakfe duasını Ali Erbaş yapıyor

1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor! Vakfe duasını Ali Erbaş yapıyor

Koronavirüs salgını sonrası ilk kez bu yıl hacı adayları Arafat’ta vakfeye duracak. Türkiye’den kutsal topraklara giden binlerce Müslüman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfe yapacak

1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor! Vakfe duasını Ali Erbaş yapıyor

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesi için gelen 1 milyon hacı adayını Arafat'a çıkma heyecanı sardı. Bugün Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'ta vakfeye duracak olan hacı adayları, Kâbe'yi tavaf ettikten sonra hacı olacak.

113
1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor! Vakfe duasını Ali Erbaş yapıyor

Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu. 

213
1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor! Vakfe duasını Ali Erbaş yapıyor

Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.

313
1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor! Vakfe duasını Ali Erbaş yapıyor

Duayla vakfeye durulacak

Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, haccın en önemli rüknü olan vakfeyi gerçekleştirecek. Hacı adayları bugün öğle ve ikindi namazlarını kılacak.

413