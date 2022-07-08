1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor! Vakfe duasını Ali Erbaş yapıyor
Koronavirüs salgını sonrası ilk kez bu yıl hacı adayları Arafat’ta vakfeye duracak. Türkiye’den kutsal topraklara giden binlerce Müslüman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfe yapacak
Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesi için gelen 1 milyon hacı adayını Arafat'a çıkma heyecanı sardı. Bugün Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'ta vakfeye duracak olan hacı adayları, Kâbe'yi tavaf ettikten sonra hacı olacak.
Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu.
Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.
Duayla vakfeye durulacak
Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, haccın en önemli rüknü olan vakfeyi gerçekleştirecek. Hacı adayları bugün öğle ve ikindi namazlarını kılacak.