1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor! Vakfe duasını Ali Erbaş yapıyor

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesi için gelen 1 milyon hacı adayını Arafat'a çıkma heyecanı sardı. Bugün Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'ta vakfeye duracak olan hacı adayları, Kâbe'yi tavaf ettikten sonra hacı olacak.