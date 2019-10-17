1 lira ile 100 kilometre yol katediyor! İşte yerli otomobil Hızır
TUNCELİ Munzur Üniversitesi'ndeki 17 kişilik ekip tarafından üretilen 'Hızır' otomobil, 1 lira 2 kuruşluk enerji harcamasıyla 100 kilometre yol katediyor.
Munzur Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan öğrenci ve öğretim görevlileri 4,5 aylık bir çalışma sonucu 'Hızır' ismini verdikleri elektrikle çalışan ve saatte 70 kilometre hız yapabilen otomobil üretti.
Türkiye'nin en tasarruflu aracı
54 bin liraya mal olan 'Hızır' otomobili, 100 kilometrede 1 lira 2 kuruşluk lira enerji harcamasıyla, Türkiye'nin en tasarruflu aracı olarak belirlendi.
Tek bataryayla 200 kilometre yol
Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilgin Zengin, düzenledikleri basın toplantısıyla 'Hızır'ı tanıttı. Rektör İpek, 'Hızır'la tek bataryayla 200 kilometre yol gittiği ifade etti.
Rektör İpek, konuşmasını şöyle sürdürdü: Türkiye’nin ekonomik bütçeyi yormayan aracıdır diyebiliriz. Tek bataryaya 200 kilometre gidebiliyor.