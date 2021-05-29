1 Haziran'da normalleşme! Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Necmi İlhan yanıtladı

Türkiye'de 28 Mayıs (dün) Covid-19 verilerine göre, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 656 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, can kaybı 47 bin 134 oldu.