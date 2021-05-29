1 Haziran'da normalleşme! Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Necmi İlhan yanıtladı
TÜRKİYE'de herkesin gözü 1 Haziran'da açıklanacak daha geniş kapsamlı normalleşme kararlarında... Kritik güne 3 gün kala, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, izlenecek yeni yol haritasıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. İşte İlhan'ın 'maske zorunluluğu' ile ilgili söyledikleri...
Koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem 1 Haziran'dan sonra başlayacak. Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında da düşüş görüldü. Aşılanmanın hız kazanası da buna eklenince salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı.
Türkiye'de 28 Mayıs (dün) Covid-19 verilerine göre, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 656 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, can kaybı 47 bin 134 oldu.
Bugün (29 Mayıs) açıklanan verilere bakacak olursak; Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 656 kişi koronavirüse yakalandı. Ağır hasta sayısı 605 olarak açıklanırken 137 kişinin hayatını kaybettiği paylaşıldı. İyileşen hasta sayısı ise 11 bin 180 oldu.
Şimdi herkesin merak ettiği sorular var. "Maske zorunluluğu kalkar mı?" bu soruların başında geliyor. TRT Haber canlı yayınına katılan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuya ilişkin konuştu.