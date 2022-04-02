1 dakikada 5 bin TL kazanan ünlü bakın kim! Asgari ücretlileri geçti: Serdar Ortaç İrem Derici Mehmet Ali Erbil'in kazancı...
İrem Derici, Hande Yener, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi isimlerin de aralarında olduğu ünlüler çektikleri kısa videolarla paraya para demiyor. 1 dakikada asgari ücretten fazla kazanan ünlü herkesi şaşırttı.
Sosyal medyanın son yıllarda giderek popülerleşmesiyle ilginç bir e-ticaret girişimi ortaya çıktı. Belirli bir ücret karşılığında ünlülere 1-2 dakikalık videolar çektirebiliyor. Ünlülerin talep ettikleri ücretler herkesi şaşırtırken bir ünlü isim 1 videosuyla asgari ücretten fazla kazanıyor.
İşte ünlülerin ücretleri...
152
Yaşar - 590,00 TL
252
Yunus Günçe - 708,00 TL
352
Yasin Obuz - 210,00 TL
452