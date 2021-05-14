1 aydır yoğun bakımdaydı! Burak Sergen Sadakatsiz'e dönecek mi? Cansu Dere son noktayı koydu
Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren 60 yaşındaki Burak Sergen ile ilgili Cansu Dere açıklama yaptı.
Burak Sergen 12 Nisan pazartesi günü apar topar hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çektiği için yoğun bakıma alınan usta oyuncuya korona teşhisi konulmuştu. Hastanedeki ilk tedavisi başarılı olmayan ünlü oyuncu daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.
Yoğun bakımda nefes alma güçlüğü yaşayan Burak Sergen daha sonra entübe edilmişti.
Burak Sergen'in nişanlısı ise sosyal medyadan yaptığı açıklama ile akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve solunum güçlüğü çektiğini duyurmuştu.
Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, bugün sosyal medya hesabından babasının entübeden çıkarıldığını duyurdu.