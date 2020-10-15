1 ay önce baba oldu doğum gününden 10 gün sonra Bursa'da feci kazada öldü
BURSA'dan yürek yakan kazanın haberi geldi. Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü. Savaş alanının yaşandığı kazada 1 ay önce baba olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Erdi Güleç (29) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne bağlı Evde Sağlık Hizmeti ekibini taşıyan Yunus Ekşi (25) yönetimindeki 16 AHV 686 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Erdi Güleç’in kullandığı 16 AC 6786 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaralandı: Kazada, otomobil sürücüsü Erdi Güleç otomobilde sıkışırken, otomobilde bulunan Okan Çiloğlu (28) ile hafif ticari araçtaki Yunus Ekşi ve Semanur Sarıgül (26) yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde, 5 Ekim’de doğum gününü kutlayan ve bir ay önce baba olduğu öğrenilen fabrika işçisi Erdi Güleç’in hayatını kaybettiği belirlendi.