İntihar girişiminde ilginç istekler! Çay, şeker, yağ ve...

İntihar girişiminde ilginç istekler! Çay, şeker, yağ ve...

İstanbul'da daha önce de birkaç defa intihar girişiminde bulunan simitçi İbrahim A., bu kez Bakırköy'de 5 katlı bir bankanın çatısına çıktı. İntihara kalkışan simitçi müzakereci polislerden çay, yağ şeker ve Karabük için otobüs bileti gibi ilginç isteklerde bulundu.

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İntihar girişiminde ilginç istekler! Çay, şeker, yağ ve...

İntihar girişimi, İncirli caddesi üzerindeki 5 katlı bir bankanın çatısında gerçekleşti. Daha önce de İstanbul'da merkezi yerlerde birkaç intihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki simitçi İbrahim A., bankanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Bakırköy istikameti 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.

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İntihar girişiminde ilginç istekler! Çay, şeker, yağ ve...

Zaman zaman aşağı sarkan simitçi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Çok sayıda vatandaşın izlediği intihar girişiminde çok sayıda vatandaşın sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü. Borcu olduğunu iddia eden İbrahim A.'nın aşağı inmek için ilginç isteklerde bulundu. Müzakereci polislerinden çay, yağ, şeker ve Karabük'e otobüs bileti isteyen İbrahim A. uzun uğraşların ardından intihardan vazgeçirilerek aşağı ndirildi. İbrahim A. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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İntihar girişiminde ilginç istekler! Çay, şeker, yağ ve...

İstanbul'da daha önce de birkaç defa intihar girişiminde bulunan simitçi İbrahim A., bu kez Bakırköy'de 5 katlı bir bankanın çatısına çıktı. İntihara kalkışan simitçi müzakereci polislerden çay, yağ şeker ve Karabük için otobüs bileti gibi ilginç isteklerde bulundu.

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