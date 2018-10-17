Cemal Kaşıkçı, Konsolos'un önünde öldürüldü! Kan donduran ayrıntılar

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal gazetesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin gözleri önünde öldürüldüğünü iddia etti. Wall Street Journal'ın adını açıklamadığı Türk yetkililere dayandırdığı habere göre 'Suudi suikast timi Kaşıkçı'yı, el-Uteybi'nin önünde önce dövdü, sonra ilaçla uyuttu, öldürülen Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı’.

GİRER GİRMEZ ÖLDÜRÜLDÜ... Gazeteye konuşan kaynaklar, Suudi gazetecinin ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra dakikalar içinde öldürüldüğünü, sorgulanmadığını söyledi. Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre, 'suikast timi' Riyad'dan aynı gün yani 2 Ekim'de geldi.

SES KAYDI SUUDİLERE DE DİNLETİLDİ... Haberde, Türk yetkililerin Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüyle ilgili olarak, bir ses kaydını da içeren kanıtları, ABD ve Suudi Arabistan'la da paylaştığı, iki ülkenin de verilen bilgilere itiraz etmedikleri belirtildi. Ses kaydının nasıl elde edildiğinin netleşmediği de vurgulandı.

CESEDİ PARÇALANIRKEN ÇEVREDEKİLERE 'MÜZİK DİNLEYİN' DENİLDİ... Wall Street Journal'ın ilk olarak internet sayfasında yayımlanan İstanbul'daki muhabirleri David Gauthier-Villars, Jessica Donati ve Summer Said imzalı habere göre, kayıtta Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'den odayı terk etmesi istenilen bir ses duyuluyor.

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O KİŞİ ADLİ TIP UZMANI MI?.. Türk yetkililerin, ses analizinden bu kişinin Suudi adli tıp uzmanı Salih el Tubaygi olduğunu tespit ettikleri belirtiliyor. Salih el Tubaygi'nin, Kaşıkçı'nın cesedini parçalarken çevredeklerden müzik dinlemelerini istediği de haberde aktarılan bir diğer ayrıntı.

TÜRK YETKİLİLER VELİAHT PRENSTEN ŞÜPHELENİYOR?.. Haberde, "Türk yetkililer Kaşıkçı'nın kaybolmasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın parmağı olmasından şüpheleniyor. Zira işlendiği iddia edilen cinayete dahil olanlar, Prens'e yakın görünüyor. Olayı soruşturan Türk ekibi 2 Ekim'de İstanbul'a inen ve 3 Ekim'de Riyad'a dönen 2 Gulfstream uçağına odaklanmış durumda. Bu uçaklar, Sky Prime Aviation Services Ltd şirketine ait. Suudi hükümeti geçen yılki yolsuzluk operasyonu sırasında bu şirkete el koymuştu."

"Türk yetkililere göre uçaktakiler arasında Velid Abdullah El Şehri ve Thaar Galeb el-Harbi de var. 2016'da Suudi basınında çıkan haberlerde ilkinden Suudi Hava Kuvvetleri'nde tümgeneral olarak bahsedilmişti. Türk yetkililer ise onun adli tıp uzmanı olduğunu söylüyor.

Thaar Ghaleb al-Harbi ise yine Suudi basıına göre geçen yıl Ekim ayında Kraliyet Ailesi'nin Cidde'deki sarayını bir saldırıdan korurken gösterdiği cesaretten doalyı doğrudan Prens Muhammed bin Selman tarafından teğmenliğe yükseltilmiş bir askerdi."

AL JAZEERA: KESME İŞLEMİ 7 DAKİKA SÜRDÜ... Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera de Cemal kaşıkçı olayıyla ilgili olarak flaş bir haber verdi. Kanalın ismini vermediği bir Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Cemal Kaşıkçı, Konsolosluk binasında öldürüldükten sonra cesedi burada parçalara ayrıldı. 7 dakika süren cesedin parçalama işlemini ise Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy'i gerçekleştirdi.