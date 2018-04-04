Akın akın geliyorlar! Sınıra 1.5 milyon Afgan yığıldı...

Türkiye son günlerde İran sınırından akın akın gelen Afgan göçmen kriziyle karşı karşıya.. Yürüyü yürüye sınırdan girip Erzurum'a gelen Afgan göçmenlere, insan kaçakçıları tarafından İstanbul'daki “Safe house”larda barındırılıp hırsızlık ve fuhuş yaptırılıyor...

Akın akın geliyorlar! Sınıra 1.5 milyon Afgan yığıldı...

TÜRKİYE son günlerde bugüne kadar pek de alışık olmadığı anormal bir göç dalgası ile karşı karşıya... İran sınırından her gün yüzlerce kaçak Afganlı mülteci Türkiye'ye giriş yapıyor... Yürüye yürüye Erzurum'a kadar geliyor... Erzurum'a gelen kaçak göçmenlerin 'Büyük Baba' diye seslendiği Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, İran-Türkiye sınırının yolgeçen hanına döndüğünü söyleyip uyardı: "Sınırda bir an önce tedbir alınmalı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere yaklaşık 1,5 milyon kişi bekliyor..." Sistemi ise şöyle işliyor; Erzurum'a gelen Afgan ve Pakistanlı kişiler göçmen kaçakçıları onları daha sonra kamyonlar ve minibüslerle önce İstanbul'a oradan da yurtdışına kaçırıyor... İstanbul'a getirilenler ise hırsızlık, fuhuş, inşaat, amelelik gibi kayıt dışı işlerde çalıştırılıyorlar.

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Akın akın geliyorlar! Sınıra 1.5 milyon Afgan yığıldı...

3 AYDI 20 BİN AFGAN GÖÇMEN GELDİ... Emniyet verilerinden edinilen bilgiye göre sadece 26 Mart ile 1 Nisan arası 1 haftalık dilimde, doğu sınırlarımıza yakın bölgelerde yakalanan kaçak göçmen sayısı 2 bin 713. Bunların 2 bin 530’u Afgan, 146’sı Pakistan, 34’ü Bangladeş ve 3’ü Afrika uyruklu. Son 3 ayda Türkiye’ye kaçak giriş yapan Afgan göçmen sayısı 20 bine yakın...

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Akın akın geliyorlar! Sınıra 1.5 milyon Afgan yığıldı...

GÜNDE 500 GÖÇMEN 500 DOLAR KARŞILIĞI... Günde 500 civarı Afgan göçmenin tüm operasyonlara rağmen sınırlarımızdan kaçak giriş yaptığı tespit ediliyor. Emniyet birimleri son günlerde yaşanan Afgan hareketliliğiyle ilgili çalışma başlatırken, insan kaçakçılarının grupları uluslararası şebekelerin yönlendirmesiyle Türkiye’ye özellikle kalabalıklar halinde soktukları tespitler arasında. Yoğun Afgan göçüyle mücadele için Erzurum’a Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü kuruldu. Emniyet güçlerinin tespitlerine göre insan kaçakçıları Afgan göçmen göçmenlerden her bir sınır geçişinden 500 dolar civarı alıyor.

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Akın akın geliyorlar! Sınıra 1.5 milyon Afgan yığıldı...

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?... İşleyiş şu şekilde gelişiyor: Afganlar Türkiye’ye İran’dan; Van, Iğdır, Ağrı, Hakkâri’nin doğu kesimlerinden giriyor. Göçmen kaçakçıları Afgan ve onların yanında diğer ülke insanlarını çoluk çocuk demeden doğu sınırlarımızdaki dağlara bırakıyor. Özellikle Van ve Iğdır arasında kalan sınır bölgesinden Afgan ve Pakistanlılar sınırdan kilometrelerce yürüyerek geçiyor. Hepsinin ortak gitme hedefi olan İstanbul’a aktarma yeri Erzurum’a geliyorlar. Erzurum'dan İstanbul’a kaçakçılarca minibüs, kamyon gibi araçlara konularak gönderiliyorlar. Buradan da ya Yunanistan ya Bulgaristan hattından Avrupa’ya kaçıyor ya da İstanbul’da hırsızlık, fuhuş, inşaat, amelelik gibi kayıt dışı işlerde çalıştırılıyorlar.

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