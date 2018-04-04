Akın akın geliyorlar! Sınıra 1.5 milyon Afgan yığıldı...

TÜRKİYE son günlerde bugüne kadar pek de alışık olmadığı anormal bir göç dalgası ile karşı karşıya... İran sınırından her gün yüzlerce kaçak Afganlı mülteci Türkiye'ye giriş yapıyor... Yürüye yürüye Erzurum'a kadar geliyor... Erzurum'a gelen kaçak göçmenlerin 'Büyük Baba' diye seslendiği Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, İran-Türkiye sınırının yolgeçen hanına döndüğünü söyleyip uyardı: "Sınırda bir an önce tedbir alınmalı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere yaklaşık 1,5 milyon kişi bekliyor..." Sistemi ise şöyle işliyor; Erzurum'a gelen Afgan ve Pakistanlı kişiler göçmen kaçakçıları onları daha sonra kamyonlar ve minibüslerle önce İstanbul'a oradan da yurtdışına kaçırıyor... İstanbul'a getirilenler ise hırsızlık, fuhuş, inşaat, amelelik gibi kayıt dışı işlerde çalıştırılıyorlar.