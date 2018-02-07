Akılalmaz olay: Öfkeli TIR sürücüsü dehşet saçtı!

Akılalmaz olay: Öfkeli TIR sürücüsü dehşet saçtı!

Konya'da bir TIR sürücüsü, arkadaşının aracını görüp selam vermek için selektör yapan otomobil sürücüsünün kendisine selektör yaptığını sandı. TIR sürücüsü, "Neden bana selektör yapıyorsun?" diye tepki gösterip tartıştığı sürücünün otomobiline aracıyla iki kez çarpıp kaçtı. 3 kişinin hafif yaralandığı olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

15
Akılalmaz olay: Öfkeli TIR sürücüsü dehşet saçtı!

Olay, geçen 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında merkez Selçuk ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'ndaki Genç Osman Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Elektrik teknikeri Mehmet Dönmez, 35 BAA 17 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Dönmez, arkadaşının aracıyla yolun karşısında durduğunu fark edip, selektör yaparak selam vermek istedi. Mehmet Dönmez'in arkadaşının aracının yanında duran plakasız TIR'ın sürücüsü, inip ''Neden bana selektör yapıyorsun?'' diyerek, tepki gösterdi. Dönmez ise TIR sürücüsüne, kendisine değil, yanındaki otomobile selektör yaptığını söyledi.

25
Akılalmaz olay: Öfkeli TIR sürücüsü dehşet saçtı!

Bu sırada Mehmet Dönmez'in selektör yaptığı otomobilin sürücüsü de inip, durumu açıkladı. Ancak ikna olmayan öfkeli sürücü TIR'ına binip, Dönmez'in otomobiline çarpıp, geri gitti. Sürücü ardından ardından TIR'la ikinci kez otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen araç da arkasındaki 2 otomobile çarpıp, kaçtı. Araçlarda bulunan İsmail Şahin, Dilek Atağ Fatma Çıbuk hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yaralılar ve sürücülerin şikâyetiyle harekete geçen polis, kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

35
Akılalmaz olay: Öfkeli TIR sürücüsü dehşet saçtı!

Selektörü, TIR'ın yanındaki araca yaptığını belirten Mehmet Dönmez, ifadesinde, ''Kırmızı ışıkta beklediğim sırada, yolun karşısındaki otomobili görüp, arkadaşım olduğunu anlayınca selektör yaptım. O da bana yaptı. Arkadaşımın otomobilin yanında bulun TIR'ın sürücüsü, TIR'la benim aracımın önüne gelip, araçtan indi ve bana 'Neden selektör yapıyorsun?' diyerek küfür etti. Ben de yanındaki otomobile yaptığımı söyledim. O sırada arkadaşım da yanıma gelip, selektörün kendisine yapıldığını söyledi. Sürücü hızla TIR'a binip, benim aracımın önüne çarptı. Ben de durdurmak için TIR'ın kapısını açmaya çalıştım, ancak kilitliydi. Çarpıp geri çıktı. Aşağıda olan yanındaki kadına, TIR'a binmesini söyledi. Kadın TIR'a bindikten sonra tekrar otomobilin önüne çarptı. Otomobil de sürüklenip, arkasındaki 2 araca çarptı. Kaçarken de yine bizim araçlara çarpıp kaçtı. Otomobilimde yaklaşık 25 bin lira hasar oluştu'' dedi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat