Akılalmaz olay: Öfkeli TIR sürücüsü dehşet saçtı!

Konya'da bir TIR sürücüsü, arkadaşının aracını görüp selam vermek için selektör yapan otomobil sürücüsünün kendisine selektör yaptığını sandı. TIR sürücüsü, "Neden bana selektör yapıyorsun?" diye tepki gösterip tartıştığı sürücünün otomobiline aracıyla iki kez çarpıp kaçtı. 3 kişinin hafif yaralandığı olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bu sırada Mehmet Dönmez'in selektör yaptığı otomobilin sürücüsü de inip, durumu açıkladı. Ancak ikna olmayan öfkeli sürücü TIR'ına binip, Dönmez'in otomobiline çarpıp, geri gitti. Sürücü ardından ardından TIR'la ikinci kez otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen araç da arkasındaki 2 otomobile çarpıp, kaçtı. Araçlarda bulunan İsmail Şahin, Dilek Atağ Fatma Çıbuk hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yaralılar ve sürücülerin şikâyetiyle harekete geçen polis, kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Selektörü, TIR'ın yanındaki araca yaptığını belirten Mehmet Dönmez, ifadesinde, ''Kırmızı ışıkta beklediğim sırada, yolun karşısındaki otomobili görüp, arkadaşım olduğunu anlayınca selektör yaptım. O da bana yaptı. Arkadaşımın otomobilin yanında bulun TIR'ın sürücüsü, TIR'la benim aracımın önüne gelip, araçtan indi ve bana 'Neden selektör yapıyorsun?' diyerek küfür etti. Ben de yanındaki otomobile yaptığımı söyledim. O sırada arkadaşım da yanıma gelip, selektörün kendisine yapıldığını söyledi. Sürücü hızla TIR'a binip, benim aracımın önüne çarptı. Ben de durdurmak için TIR'ın kapısını açmaya çalıştım, ancak kilitliydi. Çarpıp geri çıktı. Aşağıda olan yanındaki kadına, TIR'a binmesini söyledi. Kadın TIR'a bindikten sonra tekrar otomobilin önüne çarptı. Otomobil de sürüklenip, arkasındaki 2 araca çarptı. Kaçarken de yine bizim araçlara çarpıp kaçtı. Otomobilimde yaklaşık 25 bin lira hasar oluştu'' dedi.