Zümrüt Apartmanı'na kızan Berna Laçin'den Elif Şafak'ın Mahrem kitabına destek
Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğunu söyleyen Berna Laçin eleştirilerin hedefi olunca açıklama yaptı
Abdulllah Şevki’nin “Zümrüt Apartmanı” isimli kitabının içinde yer alan iğrenç satırlar Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Kitaptaki satırların gündem olması üzerine kitabın yazarı gözaltına alınmış ve kitap için toplatılma kararı çıkarılmıştı.
Bu olayın ardından ödüllü yazar Elif Şafak’ın “Mahrem” isimli kitabında yer alan bazı satırlar da Türkiye’nin gündemine oturdu.
“Mahrem” isimli kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği’nden “En İyi Roman” ödülünü alan Elif Şafak’ın kitabında pedofili içeren bölümler olduğu iddiası sosyal medyayı karıştırdı.
Mahrem için açıklama
Berna Laçin’in geçmişte Elif Şafak’ın ödüllü “Mahrem” isimli kitabıyla ilgili ‘favorimdir’ açıklaması yaptığı iddia edildi. Bu iddiaların üzerine Berna Laçin’de eleştirilere maruz kaldı. Laçin bu eleştirilerin üzerine ise kendisini şöyle savundu: