Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki'nin 'At kıçı' şiiri de sapkınca

Abdullah Şevki kadar Zümrüt Apartmanı kitabını basan Kurgu Yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da tepkilerin odağında. Kitabı edebi bir eser olarak sunan Topçu, tepki gösterenlere de hakaretler savurdu. Hakkında soruşturma başlatılan Alaattin Topçu bugün gözaltına alındı. Topçu'nun de 'Maymunlar Kerhanesi' isimli kitabın yazarı olduğu öğrenildi.