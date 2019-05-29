Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki'nin 'At kıçı' şiiri de sapkınca
Zümrüt Apartmanı kitabını okuyanlar dehşete düşürken Abdullah Şevki'nin yazdığı şiirler de gündeme geldi. Pedofiliyi övmekle itham edilen Abdullah Şevki'nin özellikle 'At Kıçı' isimli şiiri sapkınca...
Zümrüt Apartmanı'nı kitabı küçük bir çocuğa cinsel istismarın övgüyle anlatımı sebebiyle gündeme oturmuş durumda. Kitabın yazarı Abdullah Şevki pedofili suçum teşkil eden satırlar sebebiyle gözaltına alınırken, kaleme aldığı şiirleri de mercek altında.
Abdullah Şevki kadar Zümrüt Apartmanı kitabını basan Kurgu Yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da tepkilerin odağında. Kitabı edebi bir eser olarak sunan Topçu, tepki gösterenlere de hakaretler savurdu. Hakkında soruşturma başlatılan Alaattin Topçu bugün gözaltına alındı. Topçu'nun de 'Maymunlar Kerhanesi' isimli kitabın yazarı olduğu öğrenildi.
Abdullah Şevki'nin şiirleri
Zümrüt Apartmanı kitabında aleni çocuk cinsel istismarını öven Abdullah Şevki'nin şiirleri de tuhaf... At kıçı isimli şiiri bunun en dikkat çeken örneği. İşte o şiir ve diğerleri: