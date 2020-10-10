Zümrüdüanka dizisinin Ülfet'i Hatice Aslan'ın 'seksi' pozları ortalığı salladı
FOX TV'de yayımlanan Zümrüdüanka dizisinin başarılı oyuncularından Hatice Aslan, paylaştığı pozlarla ortalığı yaktı kavurdu. 58 yaşındaki oyuncu 'seksi' diyerek paylaştı.
Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun filmindeki rolüyle tanınan Hatice Aslan, son zamanlarda Zümrüdüanka dizisindeki Ülfet Kuloğlu karakteriyle adından söz ettiriyordu. Aslan, son sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı.
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58 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncunun genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
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Usta oyuncu Hatice Aslan fotoğrafçı arkadaşının objektifine birbirinden seksi pozlar verdi.
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Arkadaşının yaptığı çekimleri Hatice Aslan, kendi sosyal hesabı Instagram'dan paylaştı. Yıllara meydan okuyan güzelliğini takipçileriyle paylaşan Aslan, gönderisine ''Seksi'' notunu ekledi.
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