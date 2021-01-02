Zülfü Livaneli yarı çıplak fotoğrafını Twitter'da paylaştı! Şaka deyip sildi
Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabı Twitter'dan herkesi şaşırtan bir yarı çıplak haliyle fotoğraflarını paylaştı. Ardından fotoğrafları sildi.
Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, zaman zaman gündeme dair eleştirileriyle konuşulurken herkesi şoke eden bir sosyal medya paylaşımına imza attı.
Twitter hesabından üstü çıplak fotoğrafını paylaştı. Bir süre sonra ise paylaşımını sildi. Livaneli, bu paylaşımının ardından da açıklama yaptı.
Livaneli, Twitter hesabından "Göbek içeri, kol dışarı" mesajıyla yarı çıplak fotoğrafını paylaştı. Usta sanatçının paylaşımı takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.
Sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımını silen Zülfü Livaneli, daha sonra ise açıklama yaptı.