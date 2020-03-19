Zülfü Livaneli Koronavirüs oldu haberi ortalığı karıştırdı korkutucu iddialar
Zülfü Livaneli'nin Koronavirüs olduğu iddiası hızla sosyal medyada yayıldı. Koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edilince Livaneli, açıklama yaptı.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Türkiye'de görülen Koronavirüs salgını, gündeme damgasını vurdu. Sosyal medyada Koronavirüs dışında bir konu konuşulmaz olunca birçok iddia da yayılmaya başladı.
Dünyayı etkisi altına alan virüsün mağdurlarından biri olarak gösterilen Zülfü Livaneli’nin test sonucunun pozitif çıktığı ve başarılı sanatçının, ailesiyle birlikte bir hastanede karantina altında tutulduğu iddia edildi.
Livaneli, hakkında ortaya atılan bu korkutucu iddialar sonrasında sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak söz konusu haberin doğru olmadığını sağlığının yerinde olduğunu söyledi.
Zülfü Livaneli, paylaşımında şunları yazdı:
''Hasta olduğuma dair haberler yayılmış. İyiyim dostlar, hasta değilim. Sevgiler...'