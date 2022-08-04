Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının para ödülü yükseldi
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 15 bin TL olan para ödülü yükseltildi. Yeni para ödülü 50 bin TL olarak açıklandı.
TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı severek izleniyor. 1 hafta boyunca yarışan 5 yarışmacı, birbirini puanlayarak haftanın son günü (Cuma) şampiyonu belirliyor. Programın sunucusu Zuhal Topal, şampiyon olan yarışmacının kazandığı 15 bin TL'lik ödülün 50 bin TL olduğunu açıkladı.
Yeni sezon fragmanında Zuhal Topal "gündüz kuşağında görülmemiş büyüklükte ödül vereceğiz" diyerek yeni rakamı açıkladı.
Bu rakam gündüz kuşağındaki en büyük rakam oldu. Yeni ödül miktarını duyanlar "Acun kesenin ağzını açmış" demeden edemedi.
Zuhal Topal kimdir?
Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır.