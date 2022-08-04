Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının para ödülü yükseldi

TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı severek izleniyor. 1 hafta boyunca yarışan 5 yarışmacı, birbirini puanlayarak haftanın son günü (Cuma) şampiyonu belirliyor. Programın sunucusu Zuhal Topal, şampiyon olan yarışmacının kazandığı 15 bin TL'lik ödülün 50 bin TL olduğunu açıkladı.