Zuhal Topal'la Sofra'da Yemekteyiz aynı mı? Acun Ilıcalı ve FOX TV arasında ipler gerildi
Yemekteyiz ile Zuhal Topal'la Sofrada programının aynı olduğu iddiasıyla FOX TV ile davalık olan Acun Ilıcalı, resmen ateş püskürdü.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Yemekteyiz isimli yemek yarışması programının formatı ile aynı olduğunu iddia ederek ünlü sunucu Zuhal Topal'a ve kanala dava açmıştı. Mahkemede Acun Ilıcalı'nın haklı çıkmasına rağmen FOX TV, "FOX’ta yayınlanan 'Zuhal Topal’la Sofrada' program formatının TV8’de yayınlanan 'Yemekteyiz' programından çalınmış olması iddiaları doğru değildir" demişti.
FOX TV'nin o açıklamasına bugün Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, açtı ağzını yumdu gözünü, Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır" dedi.
İşte açıklamanın tamamı:
Minareyi çalan kılıfını hazırlar: "Fox TV’nin önceki günkü ana haber yayınında “Yemekteyiz” formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.
Çalınıp, kopyalandı: ''1- TV8’de yayınlanmakta olan “Yemekteyiz” formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak “Zuhal Topal’la Sofrada” adıyla kopyalanmıştır.''