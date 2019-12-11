Zuhal Topal'la Sofra'da Yemekteyiz aynı mı? Acun Ilıcalı ve FOX TV arasında ipler gerildi

Minareyi çalan kılıfını hazırlar: "Fox TV’nin önceki günkü ana haber yayınında “Yemekteyiz” formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.